Napoli | confermate in Appello le condanne per l’aggressione alle turiste transgender

In Napoli, la Corte d’Appello ha confermato le condanne relative a un episodio avvenuto presso un B&B, in cui due turiste transgender sono state vittime di un’aggressione violenta. Le sentenze riguardano le persone coinvolte nell’episodio e sono state annunciate dopo il procedimento in secondo grado. La vicenda ha attirato l’attenzione sull’episodio giudiziario, senza che siano stati forniti ulteriori dettagli sui condannati o sulle modalità dell’aggressione.

Napoli: la Corte d'Appello conferma le condanne per la violenta aggressione a due turiste transgender avvenuta in un B&B. Risarcimento anche per il Comune. La quarta sezione penale della Corte di Appello di Napoli ha messo un punto fermo sulla drammatica vicenda risalente alla notte tra l'11 e il 12 gennaio 2024. I giudici hanno ribadito la colpevolezza degli imputati responsabili delle violenze perpetrate ai danni di due giovani turiste transgender all'interno di un bed & breakfast cittadino. Attraverso un concordato tra le parti, la magistratura ha rideterminato le sanzioni detentive, che ora oscillano tra un minimo di quattro e un massimo di sei anni di reclusione, confermando contestualmente l'obbligo di risarcimento per le parti civili che si sono costituite nel processo a Napoli. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Napoli: confermate in Appello le condanne per l’aggressione alle turiste transgender Turiste transgender violentate dal gruppo a Napoli, condanne confermate in AppelloConfermate in appello le condanne agli autori delle violenze ai danni di due ragazze transgender nel 2024 a Napoli; le pene vanno da oltre 4 anni a... Caso del marchio Ishikawa. Confermate in appello le condanne per Musca e la moglie GhiselliLa corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza pronunciata in primo grado dal collegio penale del tribunale di Ravenna in relazione alle... Temi più discussi: Lavoro domenicale, la Corte d’Appello dà ragione al lavoratore: vittoria FLAICA CUB; Bimbo ucciso a botte, ridotta a 30 anni in appello la pena per la madre che non impedì l’infanticidio; America’s Cup a Napoli, appello su Bagnoli: non sia un evento calato dall’alto; Zuppa di cozze a Pasqua: l’appello dei pescivendoli napoletani. Turiste transgender violentate dal gruppo a Napoli, condanne confermate in AppelloConfermate in appello le condanne agli autori delle violenze ai danni di due ragazze transgender nel 2024 a Napoli; le pene vanno da oltre 4 anni a oltre ... fanpage.it Violentarono turiste transgender, condanne confermate in appelloLa Corte di Appello di Napoli, quarta sezione penale, ha emesso la sentenza di secondo grado, confermando la colpevolezza e rideterminando le pene a carico degli autori dell'aggressione a due giovani ... ansa.it Aveva 20 anni anche il giovane ucciso in un agguato a #Napoli. Caccia al killer che ha sparato da un’auto. Nessuna pista esclusa. La cugina della vittima: “È stato uno scambio di persona”. #Tg1 Claudia Antinoro - facebook.com facebook Pagelle Napoli-Milan, i voti di Tuttosport: Anguissa spegne un piccolo Rabiot #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com