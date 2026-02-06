La corte d’appello di Bologna ha confermato le condanne per Musca e la moglie Ghiselli nel caso del marchio Ishikawa. La sentenza di primo grado, emessa dal tribunale di Ravenna, resta invariata. Ora si attende la definizione definitiva della vicenda giudiziaria.

La corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza pronunciata in primo grado dal collegio penale del tribunale di Ravenna in relazione alle vicende penali sorte attorno a un famoso marchio di calzature: Ishikawa. Al termine dell’udienza di lunedì scorso, i giudici felsinei hanno ritenuto congrua la condanna a quattro anni e mezzo e 10 mila euro di multa inflitta a suo tempo all’immobiliarista Giuseppe Musca e alla moglie Susi Ghiselli quando la difesa – avvocato Francesco Furno – aveva chiesto l’assoluzione e il pm Lucrezia Ciriello aveva chiesto sei anni per il primo e quattro e mezzo per la seconda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Caso del marchio Ishikawa. Confermate in appello le condanne per Musca e la moglie Ghiselli

Approfondimenti su Ishikawa Calzature

La Corte d’assise d’appello di Palermo ha confermato le condanne per l’omicidio di Francesco Bacchi, il giovane di 19 anni morto durante una rissa fuori da una discoteca di Balestrate lo scorso 14 gennaio.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Ishikawa Calzature

Argomenti discussi: Caso del marchio Ishikawa. Confermate in appello le condanne per Musca e la moglie Ghiselli.

Un altro caso di caporalato coinvolge un marchio della moda. E' di ieri la notizia relativa al provvedimento di amministrazione giudiziaria nei confronti di... facebook