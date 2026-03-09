Alisson Santos il diritto di riscatto da 15 milioni sta davvero facendo riflettere il Napoli ma è presto

Il Napoli sta valutando il riscatto di Alisson Santos, che ha un valore di 15 milioni di euro. I giornalisti Fabrizio Romano e Matteo Moretto hanno discusso su YouTube della situazione, evidenziando che l’attaccante brasiliano ha avuto un buon impatto con il club. La decisione sul riscatto sembra ancora in fase di riflessione, anche se il giocatore ha mostrato segnali positivi.

I giornalisti Fabrizio Romano e Matteo Moretto su YouTube hanno fatto il punto della situazione sul possibile riscatto di Alisson Santos da parte del Napoli “Molto positivo è stato anche l’impatto di Alisson Santos con il Napoli. Dalla partita con la Roma, e anche contro il Torino, ha fatto gol e ha giocato molto bene. Si vede che è stata un’intuizione del Napoli. L’operazione, lo ricordiamo, è stata fatta con un prestito abbastanza oneroso — intorno ai 3-3,5 milioni di euro — che era l’unico modo per prendere il giocatore. Il Napoli è stato molto bravo: ci ha creduto fin dall’inizio di gennaio e ha preso vantaggio anche sui club tedeschi interessati. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

