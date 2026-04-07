Napoli Basket-Repesa i destini si incrociano 20 anni dopo quella storica semifinale scudetto

Dopo vent'anni, si riaccendono i ricordi di una semifinale scudetto del 2006 tra Climamio Bologna e Carpisa Napoli, conclusa al quinto match e vinta dalla Fortitudo. L'allenatore coinvolto in quella sfida ha trascorso la sua carriera sulla panchina di diverse squadre italiane, affrontando spesso Napoli, una delle sue tappe più significative. Ora, le strade si incrociano nuovamente in un contesto diverso, portando alla ribalta quella storica partita.

Dopo essere stato a lungo avversario, il tecnico torna al PalaBarbuto stavolta dall'altro lato della barricata, proseguendo la tradizione di coach croati sulla panchina azzurra Avversario per una vita sulla panchina di tante squadre italiane, ma soprattutto in quella storica interminabile semifinale scudetto del 2006, con la Climamio Bologna e la Carpisa Napoli che arrivarono fino a gara 5 per decretare la finalista, con la Fortitudo ad avere la meglio nell'ultimo atto della serie. Jasmin Repesa, 20 anni dopo, torna al PalaBarbuto dall'altra parte della barricata, stavolta da coach del Napoli Basket. A Repesa ora il compito di... 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Basket: Jasmin Repesa di nuovo in panchina, sostituisce Alessandro Magro a NapoliCambio in panchina a Napoli, per la verità ventilato da parecchio tempo. La Guerri, nel giro di poche decine di minuti, prima ufficializza l'addio a coach ... oasport.it

Perché Jasmin Repesa dopo Trapani può allenare Napoli nella stessa stagione: cosa dice il regolamentoJasmin Repesa è stato annunciato come nuovo allenatore del Napoli Basket e ha preso il posto di Alessandro Magro. Il tecnico croato aveva iniziato la stagione alla ... pianetabasket.com

Napoli Basketball JASMIN REPESA È IL NUOVO HEAD COACH DELLA GUERRI NAPOLI Napoli Basket comunica di aver affidato l’incarico di Head Coach a Jasmin Repeša. Il nuovo tecnico della società azzurra ha sottoscritto con il club un accordo sino a Gi - facebook.com facebook

Basket: Jasmin Repesa ritorna in sella. Arriva a Napoli per sostituire Alessandro Magro x.com