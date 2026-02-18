Giulio Luppi, autore modenese, ha scritto “Soli nella nebbia” dopo aver osservato come molte persone si isolino in mezzo alla nebbia della città, perdendosi nei loro pensieri. La sua raccolta di racconti, pubblicata da Artestampa, esplora storie di individui che si sentono soli e confusi, spesso incontrandosi per caso e poi separandosi di nuovo. In uno dei racconti, un uomo si perde tra le strade di una Firenze grigia, cercando un senso tra le ombre e i volti sconosciuti.

In ’Soli nella Nebbia’, raccolta di racconti edita da Artestampa, l’autore modenese Giulio Luppi si muove tra introspezione psicologica, tensione esistenziale e la malinconica vivisezione di un mondo permeato dal mistero delle relazioni tra gli esseri umani. Le storie si concentrano su un gruppo di personaggi le cui vite si incrociano in una realtà avvolta — letteralmente e metaforicamente — dagli elementi naturali come la nebbia, la pioggia, la neve. La condizione atmosferica diventa una potente allegoria dell’isolamento, dell’incertezza e della ricerca di significato che accomuna i protagonisti tra crudeltà e tenerezze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Soli nella nebbia’, vite e destini che si incrociano

Candela e Fila, due destini che si incrociano. I nuovi innesti azzurri si presentano ai tifosiCandela e Fila si sono incontrati di nuovo in Italia, questa volta all’Empoli.

Valsa Group e Piacenza. I destini si incrocianoValsa Group e Gas Sales sono due realtà sportive che si sono incontrate nella stagione 20252026, condividendo momenti significativi come il quarto di finale di Coppa Italia e una lotta aperta per il quarto posto in campionato.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.