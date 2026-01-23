valsa group e piacenza i destini si incrociano

Valsa Group e Gas Sales sono due realtà sportive che si sono incontrate nella stagione 20252026, condividendo momenti significativi come il quarto di finale di Coppa Italia e una lotta aperta per il quarto posto in campionato. Il loro percorso si intreccia in una stagione ricca di sfide e possibilità, lasciando presagire potenziali futuri incontri nei playoff. Due squadre che, pur nella competizione, rappresentano un duello di grande interesse nel panorama sportivo italiano.

Sembra che i destini di Valsa Group e Gas Sales siano irrimediabilmente destinati a incrociarsi in questa stagione 20252026 nella quale le due società si sono già giocate il quarto di finale di Coppa Italia, stanno lottando spalla a spalla per il quarto posto, è possibile si tornino ad affrontare anche nei quarti di finale play off. Una Piacenza che arriverà a Modena, domani, certamente più stanca dei ragazzi di Alberto Giuliani, per aver completato la trasferta di Coppa Cev in Spagna, a Soria, vincendo per 3-1. Stanchezza quindi, senza dubbio, ma anche ulteriore fiducia per una squadra che viene da un momento molto positivo in campionato e ha appena sopravanzato i gialloblù approfittando del tonfo di Anzani e compagni in quel di Monza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Gas Sales Bluenergy Piacenza-Valsa Group Modena 3-1 | La finale ai biancorossiNella sfida di ieri, Gas Sales Bluenergy Piacenza si è imposto su Valsa Group Modena con un punteggio di 3-1.

Per la Valsa Group è un brusco risveglio. E’ Piacenza a guadagnarsi la Final FourLa Gas Sales Piacenza si qualifica per la Final Four dopo aver superato la Valsa Group Modena in quattro set.

