De Zerbi-Napoli avete sentito? L’annuncio è stato netto!

La situazione a Napoli si fa sempre più tesa. Dopo alcune sconfitte, il tecnico della squadra, Antonio Conte, rischia il posto. La società sta valutando il suo futuro, mentre i tifosi chiedono risposte. La decisione potrebbe arrivare nelle prossime ore.

Dopo i deludenti risultati della formazione partenopea il futuro di Antonio Conte all’ombra del Vesuvio è stato messo in discussione. E tra i nomi accostati al Napoli è spuntato anche quello di Roberto De Zerbi. Tuttavia, sono arrivate dichiarazioni forti da parte di Michele Criscitiello, direttore di ‘Sportitalia’, che ha espresso una posizione critica sull’eventuale approdo del tecnico italiano in Azzurro. De Zerbi-Napoli, le parole di Criscitiello. Secondo Criscitiello, infatti, De Zerbi non dovrebbe scegliere Napoli come prossima destinazione. A ‘Sportitalia’ ha dichiarato: “De Zerbi non deve andare al Napoli, sarebbe un errore per lui”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Criscitiello: De Zerbi è un cre**no, gliel'ho scritto in privato. Ora non deve andare a NapoliAi microfoni di Sportitalia il giornalista sportivo Michele Criscitiello ha parlato con toni molto diretti dell'esonero di De Zerbi al Marsiglia. areanapoli.it

Divorzio Marsiglia De Zerbi, Mandorlini in esclusiva: Roberto stava male, le sue idee sono all’avanguardiaMandorlini è stato l’ex allenatore di De Zerbi al Cluj e il rapporto tra i due si è consolidato anche dopo la parentesi in Romania. Ecco cosa ci ha detto ... sport.virgilio.it

Roberto De Zerbi ha chiuso con il Marsiglia e su più fronti si è tornato a parlare del tecnico bresciano in ottica Napoli quando e se Conte deciderà di dire addio Per Michele Criscitiello sarebbe un errore madornale firmare con il club azzurro Vi piacerebbe - facebook.com facebook

Criscitiello: “De Zerbi ha sbagliato ad andare a Marsiglia, club anonimo. Deve tornare in Premier. Napoli sarebbe un errore” Il commento del direttore @MCriscitiello sulla separazione tra Roberto De Zerbi e il Marsiglia #sportitalia #dezerbi x.com