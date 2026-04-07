Dopo la pausa delle nazionali, il Napoli ha ripreso il campionato con una vittoria per 1-0 contro il Milan, conquistando il secondo posto in classifica. Nel frattempo, si attende un aggiornamento riguardo al futuro del portiere dell' Napoli, con Sky che ha annunciato una decisione ufficiale in merito. La situazione riguarda l’eventuale rinnovo di contratto e le future prospettive del giocatore.

Il Napoli riparte nel migliore dei modi dopo il periodo di sosta per le nazionali. Vittoria per 1-0 contro il Milan, e sorpasso in classifica agganciando il secondo posto. Nella gara contro i rossoneri Alisson Santos, entrato nel secondo tempo, è risultato nuovamente un fattore decisivo: il club azzurro ha già deciso il suo futuro, sarà riscattato! Napoli, Alisson Santos verrà riscattato: le cifre. Successo fondamentale in casa Napoli che nonostante i tanti infortunati, sia nella gara di ieri che in stagione, ha agganciato il secondo posto in classifica. Matteo Politano ha segnato il gol decisivo, ma l’entrata in campo di Alisson Santos ha regalato quella marcia in più alla squadra di Conte. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli-Alisson, arriva la decisione sul futuro: l’annuncio di Sky

Napoli-Hojlund, arriva l’annuncio di Manna a Sky: decisione presaIl Napoli è concentrato, in questo rush finale, sulla stagione in corso ma la società è anche proiettata sul futuro.

Torino, arriva la decisione sul futuro di Marco Baroni | CMSi è complicata in maniera netta la posizione di Marco Baroni in casa Torino dopo il ko contro il Como per 6-0.

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Napoli convinto, pronto il riscatto per Alisson Santos: i dettagliDopo la vittoria di ieri contro il Milan, il Napoli è riuscito nel sorpasso posizionandosi al secondo posto. I punti di distanza dall'Inter restano 7, ma gli azzurri hanno lanciato un segnale molto ch ... fantacalcio.it

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Romano: Napoli pronto a riscattare Alisson Santos Il mercato non si ferma mai, soprattutto quando le risposte arrivano dal campo. L’ultim’ora lanciata da Fabrizio Romano conferma la direzione del Napoli. “ULTIM’ORA: il Napoli è pronto a ingaggiare Alisson - facebook.com facebook

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