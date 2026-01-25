Torino arriva la decisione sul futuro di Marco Baroni | CM

A Torino, la posizione di Marco Baroni come allenatore rischia di essere rivista dopo la pesante sconfitta contro il Como, conclusasi con un punteggio di 6-0. La decisione sul suo futuro dovrebbe essere comunicata a breve, mentre la società valuta gli sviluppi e le possibili conseguenze di questa prestazione. Restano da seguire gli aggiornamenti ufficiali per capire quale direzione prenderà il club in questa fase delicata.

Si è complicata in maniera netta la posizione di Marco Baroni in casa Torino dopo il ko contro il Como per 6-0. Una sconfitta talmente rotonda che ha portato a pensare ad un possibile allontanamento del tecnico dalla squadra granata. Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, la dirigenza del Torino avrebbe deciso di confermare Marco Baroni sulla panchina granata almeno per quello che riguarda i prossimi impegni. La squadra del Torino è attesa nei prossimi turni dalle partite contro Lecce e Fiorentina che saranno fondamentali anche per quello che riguarda la zona salvezza.

La drastica decisione del Torino dopo l'umiliante sconfitta di Como: Vlasic la svela in conferenza stampa. La disfatta per 6-0 contro il Como ha imposto una riflessione immediata in casa Torino. Nessun ribaltone in panchina e fiducia a Baroni, almeno nell'immediato, ma una decisione drastica sì: la squadra

Torino: da lunedì squadra in ritiro. Questa la decisione presa dalla società dopo il pesante 6-0: il Torino di Marco Baroni sarà in ritiro da lunedì

