Il Napoli punta ancora al secondo posto e valuta la possibilità di raggiungerlo, mentre l’Inter è considerata la favorita per vincere lo scudetto con una probabilità stimata all’80%. Queste sono le dichiarazioni di Agostinelli, che ha commentato la situazione attuale del campionato e le prospettive delle due squadre principali. La corsa al titolo e alla posizione alle spalle si mantiene aperta con queste previsioni.

"> Il Napoli può credere ancora nel secondo posto e l’Inter resta la principale candidata allo scudetto. È questa la lettura di Andrea Agostinelli, intervenuto ai microfoni di 1 Football Club su 1 Station Radio. Come riportato nel corso della trasmissione condotta da Luca Cerchione su 1 Station Radio, l’ex centrocampista azzurro ha analizzato il momento delle big tra campionato e coppe europee. «Io l’ho sempre detto e lo confermo, con il recupero dei giocatori il Napoli può arrivare secondo», ha dichiarato Agostinelli a 1 Football Club su 1 Station Radio, sottolineando come la squadra di Conte abbia pagato soprattutto gli infortuni nella fase centrale della stagione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, Agostinelli: «Secondo posto possibile. Inter favorita all’80% per lo scudetto»

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