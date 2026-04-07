Napoli agguato in strada | ucciso un 20enne

Un giovane di 20 anni è stato ucciso in strada a Napoli dopo essere stato colpito al petto da alcuni sconosciuti che hanno aperto il fuoco davanti a un bar. L’episodio si è verificato durante le prime ore del pomeriggio e attualmente gli inquirenti stanno cercando di ricostruire la dinamica e identificare i responsabili. La vittima si trovava nel luogo al momento dell’attacco e non si conoscono le ragioni dell’agguato.

Il giovane è stato colpito al petto quando alcuni sconosciuti hanno aperto il fuoco davanti al bar dove si trovava. Inutile il trasporto al pronto soccorso. Inquirenti a lavoro per riscostruire dinamica e matrice del delitto Tragedia a Napoli. Questa mattina presto,un giovane 20enne è stato ucciso a colpi di pistola nel quartiere Ponticelli, alla periferia orientale del capoluogo campano. Il drammatico episodio è avvenuto intorno alle 5.10 in via Carlo Miranda, nei pressi del Bar Liberty. Stando ad una prima ricostruzione degli inquirenti,alcuni sconosciuti avrebbero esploso diversi colpi di arma da fuoco contro un gruppo di giovani che si trovavano in strada, ferendo la vittima al torace. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Napoli, agguato in strada: ucciso un 20enne Napoli, agguato a Ponticelli: ucciso un 20enne(Adnkronos) – Agguato questa mattina nella periferia est di Napoli: ucciso un 20enne. Agguato nella notte a Napoli, 20enne ucciso a colpi di pistola a PonticelliLa vittima si chiamava Fabio Ascione: il 20enne è morto dopo il trasporto in ospedale. Marano, agguato di camorra in strada: ucciso affiliato al clan Nuvoletta in pieno giorno Temi più discussi: Agguato in strada alla Sanità con due feriti: arrestati due minorenni, uno sarebbe il fratello dell'assassino di Giò Giò; Napoli, agguato a Ponticelli: ucciso un 20enne; Mugnano di Napoli-Agguato in strada contro un 26enne pregiudicato; Agguato a Ponticelli, ventenne ucciso all'alba: indagini in corso. Spari in strada all’alba: ucciso il 20enne Fabio AscioneNAPOLI, PONTICELLI –Un agguato in piena regola, consumato all’alba, ha scosso il quartiere Ponticelli. Intorno alle 5.10, in via Carlo Miranda, nei pressi Spari in strada all’alba: ucciso il 20enne Fa ... marigliano.net Agguato a Napoli, morto un ventenne. Indagano i carabinieriÈ successo in via Carlo Miranda. Sconosciuti in scooter avrebbero esploso alcuni proiettili, colpendo al torace il 20enne Fabio Ascione. Indagini in corso per ricostruire dinamica e matrice ... tg24.sky.it NAPOLI-MILAN: UN EPISODIO RESTA DUBBIO IL PUNTO DELLA GAZZETTA - facebook.com facebook Il Milan ko a Napoli. Il CorSport: "Nkunku e Fullkrug mai pericolosi. L'attacco non c'è" x.com