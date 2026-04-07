Agguato a Ponticelli 20enne ucciso a colpi di pistola davanti a un bar

Un ragazzo di 20 anni è stato colpito da alcuni colpi di pistola in via Carlo Miranda, nel quartiere Ponticelli, alle 5 del mattino. L’agguato si è verificato davanti a un bar, mentre lo scooter con i responsabili si è allontanato subito dopo l’accaduto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. La polizia sta indagando per identificare i responsabili.

Il giovane è stato raggiunto da alcuni colpi esplosi da uno scooter in via Carlo Miranda, nel quartiere Ponticelli, alle 5.10. Trasportato a Villa Betania, è morto poco dopo il ricovero. I carabinieri analizzano le telecamere e cercano di capire se fosse lui il vero obiettivo. Un ragazzo di vent'anni è stato ucciso nelle prime ore di questa mattina a Ponticelli, quartiere della periferia orientale di Napoli. Fabio Ascione è stato raggiunto da colpi d'arma da fuoco esplosi da uno scooter in via Carlo Miranda, nei pressi di un bar, alle 5.10 circa. Trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Villa Betania, è deceduto poco dopo il ricovero. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Agguato a Ponticelli, 20enne ucciso a colpi di pistola davanti a un bar Agguato nella notte a Napoli, 20enne ucciso a colpi di pistola a PonticelliLa vittima si chiamava Fabio Ascione: il 20enne è morto dopo il trasporto in ospedale. Ponticelli, agguato all’alba: ucciso il 20enne Fabio Ascione all’esterno di un barAgguato all'alba nei pressi del bar Lively di via Carlo Miranda a Napoli, a Ponticelli, al confine con il comune di Cercola. Temi più discussi: Napoli, agguato a Ponticelli: ucciso un 20enne; Napoli, ucciso Fabio Ascione: agguato all'alba a Ponticelli. Il ventenne colpito al torace dal commando killer in scooter; Agguato a Ponticelli: ucciso un 20enne; Agguato nella zona orientale di Napoli: ucciso un ragazzo incensurato di 20 anni. Agguato a Ponticelli all'alba, ucciso il 20enne Fabio Ascione: la ricostruzione del delittoCriminalità in azione a Ponticelli. Un giovane di 20 anni, Fabio Ascione, che al momento risulta incensurato, è rimasto vittima di un agguato all'alba di oggi, 7 aprile davanti ad un bar. tg.la7.it Agguato nella notte a Napoli, 20enne ucciso a colpi di pistola a PonticelliLa vittima si chiamava Fabio Ascione: il 20enne è morto dopo il trasporto in ospedale. Sulla vicenda indagano i carabinieri del Comando provinciale di Napoli. fanpage.it Denunciato per maltrattamenti dalla ex compagna, le tende un agguato e la aggredisce colpendola violentemente con calci, schiaffi e pugni. #poliziadistato arresta 45enne pregiudicato. Sequestrata Cocaina pronta per lo spaccio. #questuraBrescia #essercise - facebook.com facebook Agguato a Ponticelli all'alba, ucciso il 20enne Fabio Ascione: la ricostruzione del delitto x.com