L’Inter torna a parlare dello Scudetto vinto dal Napoli, alimentando di nuovo la discussione tra tifosi e addetti ai lavori. Le dichiarazioni successive hanno riacceso le tensioni già presenti, senza lasciare spazio a facili interpretazioni. La questione si trascina da mesi, coinvolgendo diverse opinioni e opinioni contrapposte, mantenendo vivo l’interesse attorno a uno dei temi principali del calcio italiano.

Lo Scudetto dello scorso anno resta una soddisfazione enorme per tutta la città e, a suo tempo, una delusione che non è andata giù agli avversari dell’Inter. È tornato a parlarne il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio, il quale ha nuovamente riaperto la polemica in merito alle tante partite in più giocate dai rivali neroazzurri nella scorsa stagione. Ausilio torna sullo Scudetto del Napoli: “Troppe partite in più di loro”. Hanno dominato lo scorso campionato i riferimenti alla disparità di impegni fra Inter e Napoli. Spesso in casa neroazzurra ci hanno tenuto a sottolineare l’impegno dell’Inter su tutti i fronti (sino alla semifinale in Coppa Italia, sino alla finale in Champions League) a contrario del Napoli, impegnato solo in campionato per praticamente tutta la stagione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Dall’Inter pungono ancora sullo Scudetto del Napoli: le parole riaprono la polemica

McTominay non si nasconde: l’ha detto sullo scudetto! Poi le parole al miele per NapoliLa stagione di Scott McTominay è leggermente altalenante, un po’ come quella del Napoli.

Conferenza stampa Allegri, le parole del tecnico rossonero: «Inter e Napoli le più attrezzate per lo scudetto»Sommer lascerà l’Inter, per l’estate spunta un nome clamoroso: sogno di mercato per i nerazzurri! Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo...

Discussioni sull' argomento Super Pio Esposito ancora decisivo! Gol da attaccante vero in Champions contro il Bodo; Inter, il tecnico del Bodo Glimt punge Chivu per la polemica dell’andata sul sintetico: paragone al veleno col City; TRIBUNA.COM * SERIE A: TARE TOGLIE PRESSIONI DAL MILAN NELLA CORSA SCUDETTO: COL COMO NON È DECISIVA, POI PUNGE BASTONI E TORNA SU INTER-JUVE; Tare toglie pressioni dal Milan nella corsa scudetto: Col Como non è decisiva, poi punge Bastoni e torna su Inter-Juve.

GDS - Sommer andrà via in estate e quindi resta da capire se il nuovo portiere (dal sogno Svilar al più raggiungibile Vicario) sarà affiancato ancora da Josep Martinez, ottimo secondo ma non abbastanza rassicurante per essere promosso dall'Inter. facebook

#Sommer andrà via in estate e quindi resta da capire se il nuovo portiere (dal sogno #Svilar al più raggiungibile Vicario) sarà affiancato ancora da Josep Martinez, ottimo secondo ma non abbastanza rassicurante per essere promosso dall' #Inter. @Ga x.com