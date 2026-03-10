Torna in città il festival Mozart@Padova un viaggio musicale

A Padova torna il festival “Mozart@Padova, un viaggio musicale” che quest’anno raggiunge la sua sesta edizione. La manifestazione prenderà il via il 12 marzo e si concluderà il 12 aprile, coinvolgendo diverse location della città con concerti e eventi dedicati al compositore. La rassegna si svolge nel periodo primaverile, offrendo un programma di musica classica dell’autore austriaco.

Padova si prepara ad accogliere anche quest’anno il festival “Mozart@Padova, un viaggio musicale”. Arrivata alla sua sesta edizione, la rassegna inizia il 12 marzo e si conclude un mese dopo, il 12 aprile. È frutto di un'intuizione di Paola Cattaneo. Grazie a questi eventi, la fondatrice si propone di ricordare la visita a Padova del quindicenne Wolfgang Amadeus, accompagnato dal padre Leopold, nei giorni 12, 13 e 14 marzo 1771. Il festival è patrocinato dall’Assessorato alla Cultura e dall’associazione Internazionale European Mozart Ways ed è stato organizzato dalla più antica organizzazione culturale della città, l'associazione Gabinetto di Lettura e Società d’Incoraggiamento. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Articoli correlati

Leggi anche: Torna ‘Amore’ di Delbono. Un viaggio musicale e lirico che tocca l’anima

Giovani talenti e solidarietà: il concorso “Città di Riccione” e il “Festival musicale delle realtà territoriali”Stefano De Martino (e Brenda Lodigiani), il silenzio di Rodriguez, il nuovo 'amore' di Hunziker e gli altri gossip da leggere nel weekend In Iran...