My Love il ritorno rock di Dolcenera dal 10 aprile

Dal 10 aprile è disponibile in digitale e in rotazione radiofonica il nuovo singolo di Dolcenera intitolato “My Love”. Il brano, distribuito da Universal, si presenta come un ritorno al sound rock e affronta le contraddizioni della società contemporanea con un tono lucido e disincantato. La cantante torna così sulla scena musicale con una canzone che riflette le tensioni e le complessità del nostro tempo.

ROMA (ITALPRESS) – Dolcenera torna con “My Love” (distribuzione Universal), nuovo singolo che affronta con sguardo lucido e disincantato le contraddizioni della contemporaneità, disponibile in digitale e in rotazione radiofonica a partire dal 10 aprile. Rock moderno, istintivo e viscerale, il brano si muove tra riflessione esistenziale e critica sociale, mettendo al centro la fragilità dell'essere umano in un contesto dominato da competizione, spettacolarizzazione e continua esposizione. “My Love” osserva la realtà come un grande palcoscenico in cui la vita sembra trasformarsi in performance permanente. In un mondo che spinge costantemente a... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - “My Love”, il ritorno rock di Dolcenera dal 10 aprile Love Me Love Me 2: Prime Video annuncia il sequel tratto dal romanzo di Stefania SAmazon ha dato il via alla produzione del progetto che continuerà la storia dei protagonisti della popolare storia d'amore. Love Me Love Me è il nuovo Twilight? Ecco perché il film tratto dal bestseller di Stefania S. è un successoInfatti, se l'intera trama ruota intorno al triangolo amoroso tra i protagonisti e l'alchimia tra di loro regge così bene per tutta la durata del... Temi più discussi: Dolcenera lancia My Love, un ritorno intenso e contemporaneo; My Love: il nuovo singolo di Dolcenera in rotazione radiofonica dal 10 aprile; Celine Dion annuncia il ritorno: l'artista canadese si esibirà in autunno a Parigi; Hole, Courtney Love in tour con Melissa Auf der Maur?. Dolcenera, il ritorno rock con il singolo My LoveRock moderno, istintivo e viscerale, Dolcenera torna con My Love, nuovo singolo che affronta con sguardo lucido e disincantato le contraddizioni della contemporaneità. Il brano si muove tra riflessi ... giornaledipuglia.com Il ritorno di Dolcenera con My Love, un brano sull’alienazione della societàNel tempo costruisce anche un forte impatto radiofonico: con Niente al mondo viene riconosciuta come artista più trasmessa dalle radio italiane. Tra i suoi brani più rappresentativi si distingue anche ... corrierenazionale.it Storytimeofficial. . Ai microfoni con ALESSANDRA ANGIULLI - COOKING WITH LOVE @cookingwithlove_alessandra #storytime #canaleitalia #podcast #cucinapassione #cucinaamoreefantasia - facebook.com facebook "American Love Story", da Ryan Murphy un omaggio agli anni ’90: un'altra etica e un'altra estetica x.com