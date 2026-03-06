Love Me Love Me 2 | Prime Video annuncia il sequel tratto dal romanzo di Stefania S

Prime Video ha annunciato l'inizio della produzione di Love Me Love Me 2, il sequel tratto dal romanzo di Stefania S. La serie continuerà a raccontare le vicende dei protagonisti che hanno già conquistato il pubblico nella prima stagione. La produzione è ora in corso e si prevede che la trama riprenderà da dove si era interrotta, offrendo nuovi sviluppi agli spettatori.

Amazon ha dato il via alla produzione del progetto che continuerà la storia dei protagonisti della popolare storia d'amore. La storia d'amore creata dalla scrittrice Stefania S, in grado di conquistare oltre 25 milioni di lettori su Wattpad e tra le pagine dei libri pubblicati da Sperling & Kupfer, continuerà sugli schermi: Prime Video ha infatti annunciato la produzione di Love Me Love Me 2. Il successo del primo film ha infatti convinto Prime Video a confermare la realizzazione del nuovo lungometraggio che espanderà l'universo narrativo. I primi dettagli del sequel targato Amazon Il film prodotto da Amazon sarà girato in inglese e i protagonisti saranno nuovamente Mia Jenkins, Pepe Barroso Silva, e Luca Melucci torneranno nei rispettivi ruoli. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

