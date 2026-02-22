Love Me Love Me è il nuovo Twilight? Ecco perché il film tratto dal bestseller di Stefania S è un successo

Love Me Love Me ha conquistato il pubblico italiano in pochi giorni, diventando il film più visto su Prime Video. La popolarità deriva dalla trama avvincente e dai personaggi coinvolgenti tratti dal bestseller di Stefania S. Un numero crescente di spettatori sceglie di guardarlo, attirato dalla storia d’amore e dai colpi di scena. La sua rapida ascesa tra le preferenze degli utenti indica che potrebbe avviare una serie di film molto discussa. La domanda ora è: quanto durerà questa tendenza?

Infatti, se l'intera trama ruota intorno al triangolo amoroso tra i protagonisti e l'alchimia tra di loro regge così bene per tutta la durata del film, è proprio grazie a questo. Gli altri personaggi risultano invece un po' deboli, tanto che in più occasioni, la loro entrata in scena sembra un po' forzosa e appesantisce la trama, ma sono funzionali a rendere riconoscibile il marchio di fabbrica dei romanzi di Stefania S. La scrittrice è diventata così amata perché riesce ad affrontare una serie di temi che stanno particolarmente a cuore al pubblico tardo adolescenziale senza essere retorica o paternalistica. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Love Me, Love Me, un triangolo amoroso trasgressivo? No, ancora una volta lo young adult è la fiera dei luoghi comuniL’adattamento del romanzo di Stefania S. punta a diventare una nuova saga romantica: cambia l’ambientazione, ma non i cliché. Se avete più di 17 anni, fuggite. Dal 13 febbraio su Prime Video. mymovies.it

Love Me Love Me: nonostante i cliché, il film italo inglese funziona beneJune è iscritta a un liceo privato ed esclusivo, la St. Mary International School, dove per sua fortuna si parla solo inglese. Qui conosce Amelia (Andrea Guo, la Lin di Maxton Hall) e il suo amico gay ... today.it

