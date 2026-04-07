Mutui in Toscana richiesta media a 143mila euro +3% Cresce il variabile

Nei primi due mesi del 2026, i mutui richiesti in Toscana hanno registrato un aumento del 3% rispetto all’anno precedente, con un importo medio di circa 143 mila euro. Cresce anche la richiesta di mutui a tasso variabile, che si sta diffondendo tra i richiedenti. I dati sono stati diffusi dall’Osservatorio Facile.it – Mutui.it, evidenziando un avvio di anno in crescita nel settore.

Avvio d’anno in crescita per i mutui in Toscana. Secondo l’Osservatorio Facile.it – Mutui.it, nei primi due mesi del 2026 l’importo medio richiesto è salito del 3% su base annua, arrivando a 143.502 euro. Aumenta anche il valore medio degli immobili finanziati: 220.210 euro (+3%). Scende l’età media di chi presenta domanda, da 41 anni e mezzo a 40 anni. In calo anche le surroghe, passate dal 32% al 23% in un anno. Il tasso fisso resta la scelta più frequente, ma cresce la quota di chi opta per variabile o misto, che raggiunge il 9% del totale. Le provinceA livello provinciale, l’importo medio più alto si registra a Firenze (159.387 euro). Seguono Siena (142. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Mutui: in Campania richiesta media di 138.000 euro (+3%)Il 2026 si è aperto positivamente sul fronte dei mutui: secondo l’Osservatorio Facile. Mutui, ad Arezzo e in Toscana il variabile resta più conveniente del fissoArezzo, 19 febbraio 2026 – Il 2026 del mercato dei mutui sembra essersi aperto così come si era concluso il 2025. Argomenti più discussi: Mutui, Firenze cresce meno della Toscana: Prezzi alti e mercato selettivo frenano il credito; ?Mutui in Toscana: il paradosso del risparmio in tempi incerti. Mutui, in Toscana richiesta media a 143mila euro (+3%). Cresce il variabileAvvio d’anno in crescita per i mutui in Toscana. Secondo l’Osservatorio Facile.it – Mutui.it, nei primi due mesi del 2026 l’importo medio richiesto è salito del 3% su base annua, arrivando a 143.502 ... firenzetoday.it Mutui, Firenze cresce meno della Toscana: Prezzi alti e mercato selettivo frenano il creditoSecondo i dati Kiron, a Firenze i finanziamenti sono in aumento ma sotto il ritmo della media regionale. Mercato trainato dagli investitori e accesso al credito sempre più selettivo ... firenzetoday.it Immobiliare.it Mutui added a new photo. - Immobiliare.it Mutui - facebook.com facebook Mutui regionali prima casa: all’esame della Giunta le nuove disposizioni applicative x.com