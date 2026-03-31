Mutui | in Campania richiesta media di 138.000 euro +3%

Nei primi due mesi del 2026, l’importo medio richiesto per i mutui in Campania ha raggiunto i 138.000 euro, con un incremento del 3% rispetto all’anno precedente. Questa variazione si inserisce in un quadro di crescita dell’interesse per i finanziamenti immobiliari nella regione, che ha visto un aumento anche nei mesi precedenti. I dati sono stati diffusi dall’Osservatorio Facile.it – Mutui.it.

Il 2026 si è aperto positivamente sul fronte dei mutui: secondo l’Osservatorio Facile.it – Mutui.it, nei primi due mesi dell’anno l’importo medio richiesto in Campania è aumentato del 3% rispetto a dodici mesi fa, arrivando a 137.942 euro. Cresce anche il valore medio dell’immobile oggetto di mutuo, arrivato nel primo bimestre del 2026 a 208.524 (+2%). In calo, invece, l’età media dei richiedenti, che passa dai 41 anni dei primi due mesi del 2025 a 40 anni del 2026, e il peso delle surroghe, passate in un solo anno dal 29% al 22%. Guardando alla tipologia di tasso richiesto, il fisso resta quello preferito dai campani, ma sale significativamente la quota di chi ha puntato ad un tasso variabile o misto, che passa in dodici mesi da meno dell’1% all’8% del totale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Mutui, nel 2025 richiesta media cresciuta del 3%(Adnkronos) – Il 2025 è stato un anno positivo per il mercato dei mutui, dato certificato dall’aumento dei principali indicatori, come emerso... Mutui, in Emilia-Romagna a gennaio 2026 si chiedono in media 149 mila e 700 euroIl 2026 del mercato dei mutui sembra essersi aperto così come si era concluso il 2025.