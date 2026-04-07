Musica e riflessioni nella sala forum del Comune grazie al gruppo The Sun

Il 18 aprile alle 20.45, nella sala forum del Comune di Curtarolo, si svolgerà un evento con il gruppo musicale The Sun. Durante la serata, il gruppo presenterà una testimonianza accompagnata da esecuzioni di alcuni loro brani. L’iniziativa prevede momenti di musica e riflessione, offrendo ai presenti un’occasione di ascolto e confronto. L’ingresso è aperto al pubblico.

L'appuntamento è per il 18 aprile alle 20,45 a Curtarolo. Il sindaco Martina Rocchio: «Sono davvero molto emozionata per questa serata che sono certa potrà donare grande serenità e numerosi spunti sui quali riflettere» Il 18 aprile alle 20.45 presso la sala forum del comune di Curtarolo, il gruppo The Sun terrà una testimonianza unita a dei momenti musicali con alcuni dei loro brani. The Sun sono una band rock italiana originaria di Thiene, in provincia di Vicenza. Il gruppo nasce nel 1997 con il nome Sun Eats Hours, formazione punk rock che negli anni Duemila si affermava anche a livello internazionale, partecipando a tour e condividendo il palco con importanti band della scena alternativa mondiale. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Il drone donato al Comune di Messina grazie alla campagna HelpME passa al Gruppo comunale di Protezione CivileAcquistato grazie alla generosità di oltre 600 donatori, lo strumento tecnologico è ora a disposizione per il monitoraggio e gli interventi in... 69a stagione concertistica Amici della musica di Padova, al Pollini il Signum Saxophone Quartet e Sarah Maria SunI quattro sassofonisti del SIGNUM Saxophone Quartet insieme al soprano Sarah Maria Sun saranno gli ospiti del concerto di mercoledì 25 febbraio, alle... How to Turn Your Dream Into Reality Even If You're Starting From Nothing Argomenti più discussi: Snap trasforma i Beatles in AR su Snapchat; CANZONI DELLA SETTIMANA: le nuove uscite discografiche (03 aprile) #NewMusicFriday; Tutto quello che sappiamo su Let It Be Snapchat; Little Angels: Toby Jepson apre alla possibilità di un nuovo album. The Sun Coffee - facebook.com facebook