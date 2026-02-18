69a stagione concertistica Amici della musica di Padova al Pollini il Signum Saxophone Quartet e Sarah Maria Sun

Il Signum Saxophone Quartet e Sarah Maria Sun si esibiranno al Pollini di Padova mercoledì 25 febbraio alle 20, portando avanti la 69ª stagione degli Amici della musica. I quattro musicisti, noti per le loro interpretazioni energiche, proporranno un programma ricco di brani contemporanei e classici. La presenza del soprano tedesco aggiungerà un tocco speciale alla serata, attirando un pubblico appassionato. L’evento si svolgerà in un teatro che conta circa 600 posti, pronto ad accogliere gli amanti della musica dal vivo.

I quattro sassofonisti del SIGNUM Saxophone Quartet insieme al soprano Sarah Maria Sun saranno gli ospiti del concerto di mercoledì 25 febbraio, alle ore 20.15, all’Auditorium Pollini, in cartellone per la 69a Stagione Concertistica degli Amici della Musica di Padova. Un concerto che promette un vivido intreccio di suoni ed emozioni: un mix di dramma, nostalgia ed energia, che esplora la prima metà del XX secolo con le sue trasformazioni e contraddizioni. In quello che si può definire un viaggio dall’ombra alla luce, verranno eseguite musiche di Stravinskij, Prokofiev, e di altri compositori come Schulhoff, Copland, Weill, Berlin, Bernstein, Copland, Weill, autori che partendo dal proprio patrimonio culturale crearono un ponte tra l’Europa e l’America.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

69a stagione concertistica Amici della musica di Padova, al Pollini “Un pianoforte per Padova”Martedì 17 febbraio all’Auditorium Pollini di Padova si tiene un appuntamento speciale.

Leggi anche: 69a stagione concertistica Amici della musica di Padova, al Pollini Simone Pirri e Christophe Rousset

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.