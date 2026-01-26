Il drone donato al Comune di Messina grazie alla campagna HelpME passa al Gruppo comunale di Protezione Civile

Il drone donato al Comune di Messina, finanziato tramite la campagna di crowdfunding HelpME promossa da giovani locali e fuori sede, è ora operativo all’interno del Gruppo comunale di Protezione Civile. Questo strumento sarà utilizzato per migliorare le attività di sorveglianza e intervento durante le emergenze, contribuendo a rafforzare la capacità di risposta del territorio.

Acquistato grazie alla generosità di oltre 600 donatori, lo strumento tecnologico è ora a disposizione per il monitoraggio e gli interventi in emergenza Il drone acquistato con i fondi raccolti attraverso la campagna di crowdfunding HelpME, promossa da un gruppo di giovani messinesi, residenti e fuorisede, è entrato ufficialmente in dotazione al Gruppo comunale di Protezione Civile. Il dispositivo era già stato consegnato al Comune di Messina a ridosso dei gravi incendi che hanno interessato il territorio cittadino nel 2023, nelle mani del Sindaco Federico Basile e dell’Assessore alla Protezione Civile Massimiliano Minutoli.🔗 Leggi su Messinatoday.it

