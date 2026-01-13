Festa parrocchiale di Sant’Antuono | il 16 gennaio fede tradizione e musica

Il 16 gennaio si svolge la festa parrocchiale di Sant’Antuono presso la chiesa abbaziale di San Martino Vescovo. Un’occasione per condividere momenti di fede, tradizione e musica, promossa dal Comitato 2026. La giornata invita i cittadini a partecipare in un’atmosfera di solidarietà e rispetto, rafforzando il senso di comunità e radicamento nel patrimonio spirituale locale.

Tempo di lettura: 2 minuti Nell'ambito della festa parrocchiale di Sant'Antuono, il Comitato 2026 della chiesa abbaziale di San Martino Vescovo invita i cittadini a vivere la giornata di venerdì 16 gennaio all'insegna della fede, della gioia e del senso di appartenenza. Il programma, allestito d'intesa con don Rosario Ventriglia, promette di unire le antiche radici contadine del territorio con l'energia delle nuove generazioni, creando un ponte tra passato e futuro. La giornata inizierà presto: a partire dalle 9:30, le strade e la parrocchia si animeranno con la tradizionale raccolta dei doni per la riffa, un momento di condivisione che coinvolge l'intera comunità.

