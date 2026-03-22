Berrettini-Vacherot oggi ATP Miami 2026 | orario tv programma streaming

Oggi, nel Masters 1000 di Miami 2026, Matteo Berrettini affronterà Valentin Vacherot nei sedicesimi di finale. La partita si disputerà tra domenica 22 e lunedì 23 marzo e sarà trasmessa in diretta streaming e in televisione. Berrettini prosegue la sua corsa nel torneo, mentre Vacherot si prepara alla sfida sulla terra battuta.

Matteo Berrettini non vuole fermarsi e si prepara ad affrontare Valentin Vacherot nella notte italiana tra domenica 22 e lunedì 23 marzo ai sedicesimi di finale del Masters 1000 di Miami 2026. Il tennista romano è reduce dalle convincenti vittorie in due set con il francese Alexandre Muller e soprattutto con il kazako Alexander Bublik (testa di serie n.10) in cui ha dimostrato una buona condizione fisica ed un ottimo gioco. Vedremo se l’azzurro saprà confermarsi anche oggi, dopo una preziosa giornata di riposo, contro un avversario sicuramente ostico ma alla sua portata come Vacherot (n.24 del seeding). Il monegasco, esploso improvvisamente lo scorso autunno con il clamoroso trionfo a Shanghai, sta ottenendo risultati interessanti in questa prima parte di stagione ed è ormai ad un passo dall’ingresso nella top20 mondiale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Berrettini-Vacherot oggi, ATP Miami 2026: orario, tv, programma, streaming Articoli correlati Berrettini-Mueller oggi, ATP Miami 2026: orario, tv, programma, streamingI Miami Open 2026 di tennis vedranno scattare nella giornata odierna il primo turno: oggi, mercoledì 18 marzo, scenderà in campo anche l’azzurro... Berrettini-Bublik oggi, ATP Miami 2026: orario, tv, programma, streamingSecondo turno in arrivo per Matteo Berrettini a Miami: nel torneo che dal 2019 si è trasferito dalle parti dell’Hard Rock Stadium arriva oggi la... Una raccolta di contenuti su Berrettini Vacherot oggi ATP Miami 2026... Temi più discussi: Berrettini, Miami ti sorride: tabellone senza Top 20 fino alle semifinali. Rilancio possibile; Live Matteo Berrettini - Valentin Vacherot - Miami Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 22/03/2026; Dove vedere Berrettini-Vacherot al Masters 1000 di Miami in tv e streaming; ATP Miami 2026, 3° turno: preview Berrettini-Vacherot. Berrettini-Vacherot oggi, ATP Miami 2026: orario, tv, programma, streamingMatteo Berrettini non vuole fermarsi e si prepara ad affrontare Valentin Vacherot nella notte italiana tra domenica 22 e lunedì 23 marzo ai sedicesimi di ... oasport.it LIVE Berrettini-Vacherot, ATP Miami 2026 in DIRETTA: la sfida al monegasco vale gli ottavi!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di sedicesimi di finale (3° turno) ... oasport.it Miami Open, il programma di domenica 22: alle 16 Paolini vs Ostapenko, non prima di mezzanotte Berrettini vs Vacherot x.com Terzo turno a Miami per Matteo Berrettini contro il campione dei Masters Valentin Vacherot (ATP 25)! FORZA Matteo, 59 milioni di italiani sono con te facebook