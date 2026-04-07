Muore Yoshihisa Kishimoto creatore di Double Dragon

Yoshihisa Kishimoto, noto principalmente come creatore del videogioco Double Dragon, è deceduto all’età di 64 anni il 2 aprile scorso. La sua figura ha avuto un ruolo importante nello sviluppo dei giochi di combattimento moderni, lasciando un segno nel settore videoludico. La notizia della sua scomparsa è stata confermata da fonti ufficiali, senza ulteriori dettagli sulle circostanze.

(Adnkronos) – Yoshihisa Kishimoto, figura cardine nello sviluppo dei picchiaduro moderni, si è spento all’età di 64 anni lo scorso 2 aprile. La notizia del decesso è stata resa pubblica dal figlio attraverso il profilo social ufficiale dedicato alla saga di Kunio-kun, ringraziando la comunità di appassionati per il supporto dimostrato nei decenni di attività del padre e offrendo piena disponibilità per ulteriori dettagli sulla vicenda. La carriera di Kishimoto ebbe inizio presso Data East, dove contribuì alla realizzazione di titoli quali Cobra Command e Road Blaster. Tuttavia, la consacrazione professionale arrivò con il passaggio a Technos... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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