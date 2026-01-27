Questo articolo analizza il crescente interesse degli artisti di manga, tra cui Kishimoto e Akutami, per il film anime Cosmic Princess Kaguya! di Netflix. La produzione originale ha riscosso attenzione grazie al supporto di noti creatori di serie di successo, evidenziando l’importanza dell’opera nel panorama dell’animazione contemporanea.

Il nuovo film anime Cosmic Princess Kaguya!, produzione originale Netflix, riceve il supporto pubblico dei creatori di Naruto, Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man e Ranking of Kings. Più autori di punta dell'industria anime si sono mossi all'unisono per acclamare Cosmic Princess Kaguya!: il nuovo film originale Netflix è stato supportato da nomi titanici come Masashi Kishimoto, Gege Akutami e Tatsuki Fujimoto, che l'hanno celebrato con illustrazioni e parole di stima. Ilustrazioni e benedizioni da Naruto a Chainsaw Man Secondo quanto riportato da Oricon, diversi artisti famosi hanno supportato Cosmic Princess Kaguya!: il regista Shingo Yamashita - famoso per Naruto Shippuden e Frieren - ha svelato una serie di illustrazioni originali realizzate da importanti mangaka in sostegno dell'uscita del suo ultimo film anime. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Cosmic Princess Kaguya! l'anime di Netflix conquista diversi mangaka, da Kishimoto ad Akutami

