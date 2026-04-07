Muore Modesto D' Aprile storico primario di Oncologia del Goretti

Sabato scorso si è spento presso il policlinico Campus Bio Medico di Roma il professor Modesto D'Aprile, noto oncologo con un lungo percorso professionale presso l'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Durante la sua carriera, ha ricoperto il ruolo di primario di Oncologia per vent’anni. La sua morte ha suscitato cordoglio tra colleghi e pazienti che lo avevano conosciuto e stimato.

I funerali del medico, stimato e apprezzato per la sua professionalità e per la dedizione ai pazienti, si svolgeranno il 9 aprile a Latina Si era formato all'Università di Bari e all'Istituto Tumori di Napoli, diventando poi punto di riferimento del polo oncologico pontino. E' stato autore di numerose pubblicazioni scientifiche e relatore di congressi nazionali e internazionali, collaborando anche con il Campus bio medico di Roma. Laureato in Medicina e Chirurgia con il massimo dei voti, si era formato tra l’Università di Bari e l’Istituto Tumori di Napoli, conseguendo le specializzazioni in Oncologia, Ematologia e Malattie Infettive. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Latina, addio al professor Modesto D’Aprile: storico oncologo del GorettiABBONATI A DAYITALIANEWS Si è spento sabato 4 aprile presso il Policlinico Campus Bio-Medico di Roma il professor Modesto D’Aprile, medico oncologo...

Lutto nella sanità, è morto Francesco Maneschi: era stato primario della Uoc Ostetricia e Ginecologia del GorettiE' morto il dottor Francesco Maneschi, ginecologo iscritto all'albo dei medici della provincia di Latina.