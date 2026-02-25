Lutto nella sanità è morto Francesco Maneschi | era stato primario della Uoc Ostetricia e Ginecologia del Goretti

E' morto il dottor Francesco Maneschi, ginecologo iscritto all'albo dei medici della provincia di Latina. A darne notizia è stata l'azienda ospedaliera San Giovanni di Roma, dove il medico dirigeva la Uoc di Ostetricia e Ginecologia. “Negli ultimi 10 anni, sotto la sua direzione, il suo team è cresciuto culturalmente e professionalmente, facendo di questa Uoc un punto di riferimento per la città di Roma e la regione tutta - si legge sul sito - Le sue competenze nella oncologia ginecologica hanno consentito di ampliare l'offerta assistenziale e permesso alla Ginecologia del San Giovanni di diventare un centro di riferimento per le pazienti affette da tumori della sfera genitale. L'impulso dato al nostro Punto nascita lo ha reso una realtà consolidata non solo nei numeri ma anche nella promozione delle più recenti acquisizioni tecnico-scientifiche. Non ultima la sua propensione all'insegnamento che, oltre all'esempio personale, ha formato decine di giovani professionisti sulla scia del suo amore per la professione e l'aggiornamento continuo. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

