Ricoverata al Di Venere per complicazioni durante la gravidanza | muore donna incinta di due gemelli

Una donna di 43 anni, originaria di Ceglie Messapica, è deceduta all’ospedale Di Venere di Bari durante il ricovero per complicazioni legate alla gravidanza. La donna era incinta di due gemelli e si trovava nel nosocomio nella giornata di ieri, 6 aprile 2026. La sua morte ha suscitato attenzione tra le autorità sanitarie e gli operatori dell’ospedale.

La donna, originaria di Ceglie Messapica, era in ospedale da giorni: il decesso dopo un delicato e necessario intervento chirurgico Tragedia all’ospedale Di Venere di Bari, dove nella giornata di ieri, 6 aprile 2026, ha perso la vita Graziella Nannavecchia, 43 anni, originaria di Ceglie Messapica. La donna era incinta di due gemelli che purtroppo non sono sopravvissuti. Lascia il compagno, i genitori, un fratello e una sorella. Secondo le prime informazioni, il decesso sarebbe avvenuto dopo un intervento chirurgico resosi necessario in seguito a complicazioni legate alla gravidanza. Restano comunque da chiarire con esattezza le cause della morte. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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