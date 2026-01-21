Sant’Antimo si stringe nel dolore per la perdita di Pasqualina Puca, giovane madre e moglie, scomparsa all’età di 36 anni. La comunità si unisce nel cordoglio per questa perdita prematura, ricordando con affetto la sua figura e il suo ruolo di madre e moglie. La città si ferma per onorare la memoria di una persona che ha lasciato un segno importante nelle vite di chi le ha voluto bene.

Dolore e commozione in città per la scomparsa di Pasqualina Puca, giovane madre e moglie, venuta a mancare prematuramente all’età di 36 anni. Una notizia che ha scosso profondamente Sant’Antimo, cittadina a nord di Napoli. Pasqualina era molto conosciuta e stimata per il suo carattere: una donna descritta come forte, gentile e intelligente, punto di riferimento per la sua famiglia e per chi le voleva bene. A piangerla oggi sono il marito Geremia, il figlio Antonio e la figlia Ilaria, oltre al padre Ferdinando, alla madre Giuseppina, alle sorelle Carla e Rosa. Dopo la diffusione della tragica notizia, si è moltiplicata la catena di messaggi di vicinanza. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Sant’Antimo piange Pasqualina Puca, la giovane madre muore a 36 anni

Leggi anche: Lutto a Sant’Antimo per la morte di Maria Scaraglio: aveva 29 anni

Tragedia dopo il parto: muore a 33 anni una giovane madreUna giovane donna di 33 anni, originaria di Pompei, è deceduta oggi poco dopo le 13:00 all'ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore, pochi giorni dopo aver dato alla luce il suo bambino.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ne ha segnati talmente tanti sabato che ci siamo dimenticati di portare il conto preciso Silvestro Nardi è il 5° giocatore della KFC Sant'Antimo a raggiungere quota 100 punti in questa stagione. E considerando che ha saltato per infortunio 12 delle 20 partite s - facebook.com facebook