Sant’Antimo piange Pasqualina Puca la giovane madre muore a 36 anni
Sant’Antimo si stringe nel dolore per la perdita di Pasqualina Puca, giovane madre e moglie, scomparsa all’età di 36 anni. La comunità si unisce nel cordoglio per questa perdita prematura, ricordando con affetto la sua figura e il suo ruolo di madre e moglie. La città si ferma per onorare la memoria di una persona che ha lasciato un segno importante nelle vite di chi le ha voluto bene.
Dolore e commozione in città per la scomparsa di Pasqualina Puca, giovane madre e moglie, venuta a mancare prematuramente all’età di 36 anni. Una notizia che ha scosso profondamente Sant’Antimo, cittadina a nord di Napoli. Pasqualina era molto conosciuta e stimata per il suo carattere: una donna descritta come forte, gentile e intelligente, punto di riferimento per la sua famiglia e per chi le voleva bene. A piangerla oggi sono il marito Geremia, il figlio Antonio e la figlia Ilaria, oltre al padre Ferdinando, alla madre Giuseppina, alle sorelle Carla e Rosa. Dopo la diffusione della tragica notizia, si è moltiplicata la catena di messaggi di vicinanza. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
