Due persone sono decedute in un incidente frontale avvenuto durante una vacanza in Liguria. La coppia comprende un chirurgo e sua moglie, psicologa, che erano in viaggio con il loro figlio. Quest'ultimo ha riferito che avevano trascorso molto tempo viaggiando insieme, fino a quando un sinistro ha interrotto il loro percorso. La dinamica dell’incidente è al momento al vaglio delle autorità competenti.

TREVISO - «Il destino li ha travolti mentre stavano facendo ciò che più amavano, cioè viaggiare. Hanno girato il mondo assieme e la morte li ha colti insieme, mentre erano in vacanza». Stefano, figlio del dottor Daniele Fracon e della psicologa Cinzia Iadarola, parla così dopo il terribile incidente che nella domenica di Pasqua ha privato lui e sua sorella Giulia di entrambi i genitori. Il dottor Daniele Fracon, noto chirurgo ortopedico di 74 anni e la moglie Cinzia Iadarola, psicologa 63enne, si stavano godendo una breve vacanza in Liguria, sarebbero dovuti rientrare nella Marca ieri, lunedì di Pasquetta. «Erano partiti con il camper, come... 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Daniele Fracon e Cinzia Iadarola, chirurgo e moglie psicologa morti nell'incidente frontale durante la vacanza in Liguria. Il figlio: «Hanno girato il mondo assieme»

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Incidente frontale tra moto e auto: morti marito e moglie trevigiani in vacanza in Liguria. Grave l'automobilista colto da maloreTREVISO/LA SPEZIA - Tremendo incidente nel pomeriggio di Pasqua (domenica 5 aprile) in Liguria, dove sono morti marito e moglie residenti in...

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Il medico e la psicologa, chi erano Daniele Fracon e Cinzia Iadarola, vittime dello schianto di Pasqua a SarzanaLa coppia, residente a Oderzo (Treviso), era molto conosciuta in città. Lui medico ortopedico, in pensione dopo una lunga carriera, lei psicologa stimata e punto di riferimento per molti pazienti. I ... fanpage.it

Daniele Fracon e Cinzia Iadarola, chirurgo e moglie psicologa morti nell'incidente frontale durante la vacanza in Liguria. Il figlio: «Hanno girato il mondo assieme»TREVISO - «Il destino li ha travolti mentre stavano facendo ciò che più amavano, cioè viaggiare. Hanno girato il mondo assieme e la morte li ha colti ... ilgazzettino.it

Avrebbe dovuto essere un weekend di Pasqua all’insegna della leggerezza, tra strade panoramiche e una passione condivisa per i viaggi in moto. Si è trasformato invece in una tragedia per Daniele Fracon e Cinzia Iadarola - facebook.com facebook