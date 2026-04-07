Il medico e la psicologa chi erano Daniele Fracon e Cinzia Iadarola vittime dello schianto di Pasqua a Sarzana

Durante le festività di Pasqua, un incidente stradale ha causato la morte di due professionisti molto noti in città. La coppia, residente in provincia di Treviso, comprendeva un medico ortopedico in pensione e una psicologa riconosciuta per il suo impegno con i pazienti. Entrambi erano molto conosciuti e rispettati nella comunità locale. La loro scomparsa ha suscitato grande commozione tra amici e cittadini.

La coppia, residente a Oderzo (Treviso), era molto conosciuta in città. Lui medico ortopedico, in pensione dopo una lunga carriera, lei psicologa stimata e punto di riferimento per molti pazienti. I due sono morti domenica in un incidente in moto a Sarzana, in Liguria. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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