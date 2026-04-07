Mps Cda risolve unilateralmente rapporto lavoro con Lovaglio

Il consiglio di amministrazione di una banca italiana ha deciso di porre fine al rapporto di lavoro con il direttore generale, a seguito della revoca delle sue deleghe avvenuta a fine marzo. La decisione è stata presa senza negoziazioni o accordi con il diretto interessato, e si riferisce specificamente alla risoluzione del contratto per motivi di giusta causa. La decisione è stata comunicata ufficialmente dopo una riunione del consiglio.

Il Cda di Banca Monte dei Paschi di Siena, “a seguito e in conseguenza della revoca delle deleghe deliberata in data 25 marzo”, ha proceduto “alla risoluzione unilaterale per giusta causa del rapporto di lavoro con Luigi Lovaglio nella sua qualità di direttore generale”. Lo riferisce una nota della banca. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Mps, Cda risolve unilateralmente rapporto lavoro con Lovaglio Lovaglio verso l’esclusione dal cda di MpsIl comitato nomine di Banca Monte dei Paschi di Siena finalizzerà oggi la lista di 26 candidati per il nuovo consiglio di amministrazione, di cui a... Mps disarciona Lovaglio: via le deleghe al banchiere entrato in collisione con Caltagirone che si è ricandidato per il cdaLuigi Lovaglio è stato sospeso con “efficacia immediata” dall’incarico di direttore generale del Monte dei Paschi di Siena e resterà in consiglio di... Mps, Cda risolve unilateralmente rapporto lavoro con LovaglioIl Cda di Banca Monte dei Paschi di Siena, a seguito e in conseguenza della revoca delle deleghe deliberata in data 25 marzo, ha proceduto alla ... lapresse.it Mps, il Cda risolve il rapporto di lavoro con LovaglioIl consiglio di amministrazione ha proceduto alla risoluzione unilaterale per giusta causa del rapporto di lavoro da direttore generale ... ilsole24ore.com