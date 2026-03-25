Mps disarciona Lovaglio | via le deleghe al banchiere entrato in collisione con Caltagirone che si è ricandidato per il cda

Il consiglio di amministrazione di Mps ha deciso di sospendere con effetto immediato Luigi Lovaglio dall’incarico di direttore generale. La decisione è arrivata in seguito a conflitti con un azionista rilevante che si è ricandidato al consiglio di amministrazione. Lovaglio continuerà a far parte del consiglio come consigliere, ma senza le deleghe di amministratore delegato fino all’assemblea del 15 aprile.

Luigi Lovaglio è stato sospeso con “efficacia immediata” dall’incarico di direttore generale del Monte dei Paschi di Siena e resterà in consiglio di amministrazione almeno fino all’assemblea dei soci del 15 aprile, ma come semplice consigliere senza le deleghe di amministratore delegato. È questa la decisione presa dopo tre giorni di riunione dal cda della banca, alla luce “ dell’inserimento del Dott. Luigi Lovaglio, quale candidato Amministratore Delegato, nella lista che si candida ad eleggere la maggioranza degli amministratori presentata da PLT Holding S.r.l. e PLT S.p.A ” e dei “necessari approfondimenti anche con l’ausilio di autorevoli consulenti esterni”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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