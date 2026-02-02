Celeste mozart Il Maggio Musicale Fiorentino fa rivivere le ultime tre sinfonie

Questa sera il Maggio Musicale Fiorentino ha portato in scena le ultime tre sinfonie di Mozart, rivivendo un momento cruciale della sua carriera. L’orchestra ha eseguito le composizioni con grande cura, attirando un pubblico attento, appassionato e desideroso di ascoltare quelle note che racchiudono l’apice della sua creatività. La serata si è svolta senza intoppi, lasciando tutti con il fiato sospeso davanti a tanta bellezza musicale.

Dalla necessità, il geniale compositore produsse dei capolavori. Un trittico unitario e vertiginoso in cui la serenità classica convive con presagi romantici, fino alla monumentale affermazione della Jupiter Pochi frangenti nella storia della musica possiedono un fascino analogo a quel suggestivo capitolo della creatività mozartiana che vide la genesi delle ultime tre sinfonie. Correva l'estate del 1788 e Mozart, con rapidità inaudita, mise mano a diversi lavori sinfonici nel tentativo di risollevarsi da una situazione economica precaria ("La mia situazione è tale da costringermi a chiedere denaro in prestito.

