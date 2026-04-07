Movida a Chiaia 49 residenti portano il Comune in tribunale | Basta caos a rischio salute e vivibilità

Quaranta-nove residenti di Chiaia hanno avviato una causa contro il Comune di Napoli, denunciando disagi causati dalla movida nella zona tra via Alabardieri e via Cavallerizza. L’azione legale è stata promossa dal comitato “Chiaia viva e vivibile”, che ha deciso di portare in tribunale le problematiche legate al rumore e alla vivibilità compromessa. I residenti chiedono interventi per ridurre il caos e tutelare la loro salute e tranquillità.

Dopo “anni di proteste inascoltate”, i residenti del quadrilatero dei baretti avviano un’azione civile contro il Comune: chiedono stop ad asporto e tavolini dopo le 22 e un risarcimento danni Il ricorso è stato presentato al tribunale civile. I residenti chiedono che anche a Chiaia vengano adottate le stesse misure già introdotte nel centro storico dopo le condanne subite dal Comune, in particolare lo stop alla vendita da asporto e all’occupazione di suolo pubblico dopo le ore 22. La vertenza richiama quanto già accaduto in altre zone della città, da piazza Bellini a piazza San Domenico fino a vico Quercia, dove i residenti avevano ottenuto provvedimenti restrittivi contro il caos notturno. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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