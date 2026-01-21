Fratelli d' Italia attacca il Comune su via Argiro | Basta ritardi Troppi disagi per negozi e residenti

Fratelli d'Italia critica l'amministrazione comunale di Bari per i ritardi nei lavori di riqualificazione di via Argiro, la principale strada pedonale nel quartiere Murattiano. Da settembre, i lavori sono ancora in corso, causando disagi a negozi e residenti. La questione evidenzia la necessità di un intervento rapido e trasparente per migliorare la qualità della zona e ridurre i disservizi.

I consiglieri Fdi: "L'amministrazione ha avviato la risoluzione del contratto in danno dell'impresa, salvo poi ottenere rassicurazioni sul completamento dei lavori entro le scadenze previste" Fratelli d'Italia attacca l'Amministrazione Comunale di Bari sui lavori di riqualificazione di via Argiro, la strada pedonale del Murattiano in parte cantierizzata da settembre scorso. Un progetto da 4,5 milioni e mezzo finanziato con fondi Pnrr che dovrebbe essere completato, secondo il cronoprogramma del Comune, entro l'estate. Al momento, però, risulta ultimata solo la porzione centrale del primo dei 7 isolati interessati dai lavori.

