La spiazzante onestà di Mourinho dopo il KO del Benfica con la Juve | Non so se ci qualificheremo

Dopo la sconfitta del Benfica contro la Juventus, José Mourinho ha espresso un certo scetticismo riguardo alle possibilità di qualificazione in Champions. L’allenatore ha sottolineato le difficoltà di recuperare i giocatori e ha evidenziato le sfide future, incluso il confronto con il Real Madrid. Le sue parole riflettono un momento di incertezza e realismo, con un focus sulla situazione attuale e sui prossimi impegni del team.

Mourinho amareggiato dopo la sconfitta con la Juve, vede tutto nero per il futuro in Champions: "Giochiamo contro il Real Madrid con gli stessi giocatori non recuperiamo nessuno".🔗 Leggi su Fanpage.it Mourinho dopo la partita del Benfica: “Grande vittoria”, “Avete pareggiato”, “No, abbiamo vinto”Dopo il pareggio del Benfica a Braga, José Mourinho ha dichiarato di aver vinto, nonostante il risultato indicato come pareggio. Conferenza stampa Mourinho pre Juve Benfica: «Allenerei la Juve in futuro se ci fosse la possibilità? Certo»Nella consueta conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League tra Juventus e Benfica, José Mourinho ha risposto a una domanda sul suo possibile futuro sulla panchina della Juventus. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Enrico Brignano in difficoltà per la domanda del bambino: Ma tu, esattamente, quanti soldi hai?. La risposta onesta; Isayama ammette che non sarà mai in grado di creare un'altra serie come Attack on Titan. La straordinaria onestà di Fabregas: Il 99,9 percento dei calciatori si sarebbe comportato cosìAll'Olimpico, il Como ha incassato la seconda sconfitta consecutiva, la terza di tutto il campionato. Contro la Roma è finita 1-0. La squadra di Fabregas ha calciato poco in porta, ma ha comunque dei ... fanpage.it La risposta spiazzante di Emma alla provocazione di Victoria Cabello nel nuovo vodcast "Fiori di Cabello" diventa un fenomeno social - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.