Orietta Berti conserva tutti i suoi vestiti | Li metteranno all'asta Maionchi | Vuoi guadagnare da morta?

Momenti di ilarità durante il Tavolo di Che Tempo che fa di domenica 22 marzo. In uno scambio tra Orietta Berti e Mara Venier interviene anche Mara Maionchi che col suo umorismo dissacrante fa sbellicare l'intero studio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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