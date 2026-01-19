MotoGP Massimo Rivola sul mercato piloti | C’è chi si muove in maniera aggressiva Acosta in Ducati è forse un affare già fatto

Durante la presentazione della nuova Aprilia, l’amministratore delegato Massimo Rivola ha commentato il mercato piloti della MotoGP, sottolineando come alcuni team si muovano con decisione. In particolare, ha menzionato l’interesse di Ducati per Acosta, considerandolo forse un affare già concluso. Le sue parole offrono uno sguardo sugli sviluppi imminenti nel mondo delle corse, evidenziando l’importanza delle strategie delle Case motociclistiche.

La scorsa settimana, durante la presentazione della nuova Aprilia, l’amministratore delegato dell’azienda Massimo Rivola ha rilasciato una serie di dichiarazioni passate sottotraccia, ma che meritano di essere riprese in vista dei prossimi giorni. Il manager italiano si è di fatto sbilanciato riguardo il mercato piloti, “anticipando” peraltro quello che potrebbe essere il primo “colpo” in ottica 2027. “Il mercato si sta muovendo in maniera molto aggressiva. Non mi piace fare le cose in fretta, ma potremmo essere costretti a giocare d’anticipo. Ci sono aziende che stanno offrendo enormi somme di denaro ai piloti più competitivi, compresi i nostri”. 🔗 Leggi su Oasport.it

Nel 2025, Aprilia ha ottenuto importanti risultati in MotoGP, nonostante un avvio complesso caratterizzato dall’infortunio di Jorge Martin e tensioni contrattuali. Recentemente, Massimo Rivola ha chiarito che non vi sono interessamenti di Aprilia verso la VR46, sottolineando come la priorità attuale sia il progetto Trackhouse. Questa dichiarazione conferma la strategia della scuderia di Noale di concentrarsi sui propri obiettivi e sviluppi futuri nel campionato.

