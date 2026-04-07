Moto gp Bulega senza una sella Il manager | Ancora nessuna chiamata

Nella stagione di MotoGP, Toprak Razgatlioglu ha già ottenuto una sella grazie alla Yamaha Pramac, mentre Nicolò Bulega non ha ancora trovato una posizione in sella e potrebbe non riuscirci. Il suo manager ha dichiarato di non aver ricevuto ancora nessuna chiamata da parte delle squadre. La situazione rimane incerta per Bulega, che aspetta notizie sul suo futuro nel campionato.

Bologna, 7 aprile 2026 – Toprak Razgatlioglu una sella in Moto gp l’ha trovata, grazie a Yamaha Pramac, mentre Nicolò Bulega ancora no, e forse rischia di non trovarla. La Superbike inizia a stare stretta all’ex alfiere dell’Academy di Rossi dopo il titolo di vice campione l’anno scorso, proprio alle spalle del turco, e il dominio imposto quest’anno nelle prime due tappe della stagione. Bulega ha infatti comandato tutte e sei le gare, Superpole Race comprese, confermando i pronostici della vigilia per il titolo mondiale 2026. La novità di questa stagione per Bulega è non solo il ruolo di leader nel campionato delle derivate di serie in sella alla Ducati, ma anche quello di tester per la Moto gp in ottica cambio regolamentare 2027. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Moto gp, Bulega senza una sella. Il manager: “Ancora nessuna chiamata” Leggi anche: LIVE Superbike, GP Portogallo 2026 in DIRETTA: Bulega vince senza lottare, Lecuona e Oliveira finiscono a podio Leggi anche: Moto gp, Lorenzo sicuro: “Bagnaia è ancora un campione” BULEGA: Spero sia con Ducati, ma ho un manager... Bagnaia Io non andrei in una Ducati privata Temi più discussi: SBK, Martinelli: Bulega? Senza MotoGP dovremo rivalutare tutto; MotoGP | Le strategie di mercato Ducati per il 2027 tagliano fuori Bulega?; Ducati-Bulega, il sogno MotoGP è già finito? Il manager Martinelli ammette: Ancora nessuna offerta; Bulega senza rivali in Portogallo: vince gara-1. Ducati-Bulega, il sogno MotoGP è già finito? Il manager Martinelli ammette: Ancora nessuna offertaL'italiano sta dominando la WSBK mala sua ambizione di approdare nella top-class del Motomondiale sembra allontanarsi sempre più ... formulapassion.it Bulega, stravincere non basta: porte chiuse in MotoGP, il paradosso Ducati e Andrea Iannone si rivede a MisanoLo starno caso del dominio di Bulega nel Mondiale Superbike che però non può garantirgli un posto in MotoGP, le parole dell'agente Martinelli. Intanto Inannone torna a Misano ... sport.virgilio.it Con Moto G Stylus 2026, Motorola si avvicina sempre di più alla S Pen x.com "Zona McDonald's: moto da competizione con minori senza casco" - facebook.com facebook