Jorge Lorenzo non ha dubbi: Pecco Bagnaia può tornare a lottare per il titolo. Il campione spagnolo, oggi coach di Maverick Vinales in KTM, dice che Bagnaia resta un pilota forte e che non bisogna sottovalutarlo. Nonostante le difficoltà, Lorenzo è sicuro che il pilota italiano abbia ancora tutte le carte in mano per concorrere alla vittoria.

Bologna, 11 febbraio 2026 – Pecco Bagnaia può tornare a giocarsi un titolo. Lo ha sostenuto Jorge Lorenzo, oggi coach di Maverick Vinales in KTM. La stagione 2025 ha incrinato lo status di Bagnaia, surclassato da Marc Marquez e limitato da un feeling mai sbocciato con la Desmosedici, ma i primi test pre stagionali sembrano evidenziare un cambio di rotta, con un Pecco di nuovo in fiducia con la moto e in grado di poter spingere e forzare. Qualora il pilota di Torino dovesse appunto ritrovare feeling, bé nulla sarebbe precluso anche se Marquez partirà da favorito numero uno dato che le sue condizioni fisiche sono buone dopo l'infortunio autunnale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Moto gp, Lorenzo sicuro: “Bagnaia è ancora un campione”

Approfondimenti su Moto Gp Lorenzo

Bagnaia si guarda attorno e dice di avere diverse opportunità.

In Malesia, Rivola assicura che l’Aprilia ha fatto passi avanti e si presenta pronta a lottare per la vittoria.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Moto Gp Lorenzo

Argomenti discussi: MotoGP, Lorenzo sulla Ducati: Pensavo che Márquez avrebbe bloccato Acosta. Fossi Bagnaia...; Lorenzo parla del suo lavoro con Viñales; MotoGP 2026. Jorge Lorenzo e la vita da coach: Mio padre cura i fondamentali, io so cosa serve in MotoGP: per Maverick è la combinazione perfetta [VIDEO]; Bagnaia già fuori dalla Ducati? Lorenzo ha ragione, in MotoGP...

MotoGP | Lorenzo sicuro: Bagnaia dimostrerà di essere un candidato al titoloJorge Lorenzo ha nuovamente dimostrato comprensione nei confronti della situazione di Pecco Bagnaia e non ha perso fiducia in lui in vista della stagione 2026 della MotoGP. msn.com

MotoGp, Marquez spaventa la Ducati e apre le porte al ritiro. Lorenzo cambia idea su Bagnaia e punge AcostaMotoGp, Marquez spaventa la Ducati e apre le porte al ritiro: Nel 2027 potrei essere in vacanza. Lorenzo cambia idea su Bagnaia e punge Acosta ... sport.virgilio.it

Muore il 43enne Lorenzo Belfiore in un incidente in moto - facebook.com facebook