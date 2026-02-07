Firenze piazza dei Tigli nel degrado | buche parcheggi confusi e stop ignorati

Firenze, piazza dei Tigli nel degrado. La piazza nel cuore dell’Isolotto si presenta in condizioni molto critiche: strade piene di buche, le linee di parcheggio confuse e le segnaletiche sbiadite. Molti automobilisti ignorano lo stop, rischiando incidenti. La situazione preoccupa residenti e passanti, che chiedono interventi immediati per mettere in sicurezza l’area.

Firenze, 7 febbraio 2026 – Piazza dei Tigli  , ampio spazio pubblico circondato dal verde nel rione dell' Isolotto a Firenze, lasciata al degrado: segnaletica orizzontale stinta, sensi unici del parcheggio incomprensibili, buche, pozzanghere e uno stop che in molti “bucano”, con conseguenti rischi per la sicurezza. “Buche, pozze, binari e affossamenti nell’asfalto si moltiplicano”, fa notare Barbara Sciullo, titolare del Bar Vittorio, insieme ad alcuni clienti, indicando il manto stradale antistante il locale. Anche la segnaletica orizzontale è ormai quasi invisibile. “Le strisce dei parcheggi non si vedono più, alcune sono state tracciate una sopra l’altra e non si capisce dove inizi uno stallo e finisca l’altro – spiega indicando gli stalli a lisca di pesce sul braccio che arriva da via Torcicoda –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

