Policlinico Tor Vergata nel 2025 effettuati 18 trapianti di rene da paziente vivo con tecnica robotica

Nel 2025, il Policlinico Tor Vergata ha eseguito con successo 18 trapianti di rene da donatore vivente utilizzando tecniche robotiche avanzate. Questa metodologia permette interventi meno invasivi e una più rapida ripresa dei pazienti, rappresentando un importante passo avanti nelle procedure di trapianto renale.

Nel 2025 il policlinico Tor Vergata ha effettuato 18 trapianti di rene da donatore vivente con tecnica completamente robotica. Un vero e proprio record: il nosocomio universitario è il primo centro nel Lazio ad adottare questa procedura innovativa, e uno dei pochi in Italia. Protagonista degli interventi svolti nell'arco dello scorso anno è stata la Uoc di Chirurgia Epatobiliare e Trapianti, diretta da Giuseppe Tisone, in stretta collaborazione con la Uosd di Urologia di Enrico Finazzi Agrò e la Nefrologia, insieme al Coordinamento Infermieristico dei Trapianti. L’impiego della tecnica robotica nei trapianti renali da donatore vivente consente numerosi benefici rispetto alla chirurgia tradizionale, sia per il donatore sia per il ricevente:vriduzione del trauma chirurgico, minore dolore post-operatorio, recupero più rapido, migliori risultati estetici, elevata precisione nelle fasi più delicate dell’intervento. 🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: Trapianti di cuore, il Policlinico di Bari al primo posto in Europa: nel 2025 effettuati 94 interventi Leggi anche: Pazienti rinati al Policlinico di Foggia: eseguiti 23 interventi in un anno nel nuovo 'Centro Trapianti di Rene' Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. “Insieme siamo migliori” di Roma Tor Vergata premiato con il Roma Best Practices Award 2025; Roma Tor Vergata, il Tar rigetta il ricorso: il primario Giuseppe Sica resta senza reparto in ospedale; Semestre filtro, 220 studenti ammessi a Medicina ma dovranno andare in Albania; Carceri nel 2025: numeri in crescita, risorse sempre più scarse. Roma – Policlinico Tor Vergata, seguiti con successo 18 trapianti di rene da donatore vivente mediante tecnica completamente robotica - Il Policlinico Tor Vergata di Roma segna un traguardo di assoluto rilievo nella chirurgia dei trapianti: nel corso del 2025 sono stati eseguiti con succe ... etrurianews.it

Francis Ford Coppola sta bene: il regista Premio Oscar è stato dimesso dal Policlinico Tor Vergata di Roma - Francis Ford Coppola è stato dimesso, ieri 7 agosto, dal Policlinico Tor Vergata di Roma e le sue condizioni di salute sono buone. ilfattoquotidiano.it

Policlinico Tor Vergata di Roma. Chirurgia Toracica, 100 interventi robotici eseguiti da una delle équipe più giovani in Italia - Una età media di soli 29 anni, una squadra determinata e qualificata che ha seguito con impegno e passione un programma di formazione che si è sviluppato in tempi brevi con training sul campo da ... quotidianosanita.it

Un volo da cinque metri, soccorso in eliambulanza e trasportato al policlinico Tor Vergata - facebook.com facebook

Linea 059 (Mitelli-Policlinico/Tor Vergata), i bus non effettuano la fermata Castano/Mitelli e non raggiungono il capolinea Mitelli. In corso intervento Vigili del Fuoco in via Castano x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.