È deceduto all'età di 80 anni l’ex allenatore noto per aver guidato squadre come l’Inter e la Brescia. Dopo alcuni giorni di ricovero in terapia intensiva presso un ospedale di Bucarest, le sue condizioni si sono aggravate e non è riuscito a superare il quadro clinico. La notizia ha suscitato cordoglio tra gli appassionati di calcio e i professionisti del settore.

Milano, 7 aprile 2026 – Non ce l’ha fatta Mircea Lucescu. Il celebre allenatore, 80 anni, era ricoverato da giorni in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva dell'Ospedale Universitario di Bucarest. Ricoverato lo scorso 29 marzo dopo un malore mentre preparava l'amichevole con la Slovacchia, l'80enne tecnico rumeno doveva essere dimesso veneri ma ma stato vittima di un infarto. Secondo il sito di 'Gazeta Sporturilor', giornale sportivo romeno, l'ospedale stesso aveva reso noto che l'ex allenatore er stato trasferito in terapia intensiva durante la scorsa notte e si trovava coma. Ha allenato la sua Romania fino a pochi giorni fa.... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Addio a Mircea Lucescu, morto a 80 anni l’ex allenatore di Inter e Brescia

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Lutto nel mondo del calcio: è morto all'età di 80 anni Mircea Lucescu Ex giocatore e allenatore rumeno, allenò tra le altre anche l'Inter nella stagione 1998/99 per 16 partite. Condoglianze a famiglia e amici #Inter #InterDipendenza #Lucescu - facebook.com facebook

ULTIM'ORA È morto Mircea Lucescu: l'allenatore rumeno aveva 80 anni #SkySport x.com