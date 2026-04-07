Morto Mircea Lucescu l’allenatore rumeno aveva 80 anni

Oggi si è verificato il decesso di Mircea Lucescu, ex allenatore rumeno, avvenuto alle 20:30 presso l'Ospedale Universitario di Emergenza di Bucarest. Lucescu aveva 80 anni e le sue condizioni erano state rese note prima della sua morte. La notizia è stata comunicata ufficialmente dall'ospedale, senza ulteriori dettagli sulla causa o sulle circostanze del decesso.

(Adnkronos) – E' morto oggi Mircea Lucescu. L'allenatore rumeno è deceduto all'età di 80 anni. "L'Ospedale Universitario di Emergenza di Bucarest ha annunciato che oggi, martedì 7 aprile 2026, intorno alle 20:30, il signor Mircea Lucescu è stato dichiarato deceduto. Il signor Mircea Lucescu è stato uno degli allenatori e giocatori di calcio rumeni di maggior successo, il primo a qualificare la nazionale rumena per un campionato europeo, nel 1984. Intere generazioni di rumeni sono cresciute con la sua immagine nel cuore, come simbolo nazionale. Che Dio abbia in gloria la sua anima!", si legge nel comunicato stampa della SUUB. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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