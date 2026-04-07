Mircea Lucescu, ex allenatore di Inter e Brescia, è deceduto all'età di 80 anni. Dopo un infarto, era stato ricoverato in ospedale e si trovava in coma farmacologico da due giorni. La sua condizione si era aggravata negli ultimi giorni, portando alla definitiva perdita della vita. La notizia è stata comunicata ufficialmente dai familiari e dai rappresentanti della sua squadra.

Non ce l'ha fatta Mircea Lucescu, l'allenatore romeno ex Inter e Brescia che da qualche giorno era ricoverato in ospedale dopo essere stato colpito da infarto: in coma farmacologico da due. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Mircea Lucescu non ce l'ha fatta: morto a 80 anni l'ex allenatore di Inter e Brescia. Era in ospedale dopo un infarto

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