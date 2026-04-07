Mircea Lucescu è morto a 80 anni per i gravi problemi cardiaci iniziati dopo i playoff Mondiali
Mircea Lucescu è deceduto all'età di 80 anni nell'Ospedale Universitario di Bucarest, dove era stato ricoverato a causa di problemi cardiaci. I problemi sono iniziati dopo la sconfitta della sua nazionale nei playoff contro la Turchia, partita valida per i Mondiali. La sua morte è stata confermata dai medici dell'ospedale, senza ulteriori dettagli sulle cause specifiche del decesso.
Mircea Lucescu è morto a 80 anni nell'Ospedale Universitario di Bucarest dove era ricoverato per i problemi cardiaci accusati dopo i playoff persi con la sua Romania contro la Turchia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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