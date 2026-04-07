È morto a 80 anni l’allenatore di calcio che ha dedicato la vita allo sport, vivendo fino all’ultimo giorno con passione per il calcio. Nel corso della sua carriera, ha imparato sette lingue straniere e incoraggiato i giocatori a frequentare il teatro e leggere libri. La sua figura ha lasciato un segno nel mondo del calcio, dove è stato riconosciuto come un maestro e un innovatore.

Sei lingue straniere apprese nel corso della sua vita, spronava i calciatori ad andare a teatro e leggere libri. Mircea Lucescu è stato molto più di un allenatore. Morto a 80 anni per un doppio infarto che lo ha colpito venerdì proprio quando stava per essere dimesso dall’Ospedale Universitario di Bucarest, è stato un maestro per chi lo ha incontrato nel corso della sua carriera calcistica. Lo è stato fino alla fine, quando due settimane fa ha fatto di tutto per portare per l’ultima volta la sua Romania ai Mondiali, salvo poi cedere alla Turchia. “Non posso andarmene da codardo. Dobbiamo credere nella qualificazione ai Mondiali. Non sono nella mia forma migliore, ma sono in debito con tutto quello che il calcio romeno mi ha dato”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Morto Mircea Lucescu, il maestro che ha vissuto per il calcio fino all’ultimo giorno: aveva 80 anni

Morto Mircea Lucescu, mondo del calcio in lutto per la scomparsa dello storico allenatore. Aveva 80 annidi Angelo CiarlettaMorto Mircea Lucescu, il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa dello storico tecnico rumeno.

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Mondo del calcio in lutto: Mircea Lucescu è morto a 80 anni. Lo storico allenatore rumeno, era un amante della cultura, della letteratura e quando allenava in Romania portava i suoi giocatori a teatro o in fabbrica, invitandoli inoltre a seguire corsi universitari: “ - facebook.com facebook

Mircea Lucescu è morto oggi all'età di 80 anni. Lucescu è stato il terzo allenatore più vincente nella storia del calcio, con 37 trofei in bacheca. Prima di lui solo Guardiola e Ferguson. RIP Mister x.com