L'allenatore Mircea Lucescu è morto all'età di 80 anni, dopo aver subito un infarto lo scorso 2 aprile durante una riunione tecnica con la nazionale della Romania. La notizia della sua scomparsa è stata confermata nelle ultime ore. Lucescu, noto per la sua lunga carriera nel calcio, aveva avuto un ruolo significativo come ex commissario tecnico della nazionale romena.

AGI - Mircea Lucescu non ce l'ha fatta. L'ex ct della Romania è deceduto a 80 anni in seguito a un infarto che lo aveva colpito lo scorso 2 aprile durante una riunione tecnica della 'sua' nazionale. L'ex allenatore di Pisa, Brescia, Reggiana e Inter era stato ricoverato in ospedale a Bucarest ed era stato colpito da un secondo infarto mentre era sul punto di lasciare la struttura. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Morto l'allenatore Mircea Lucescu, aveva 80 anni

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Addio a Mircea Lucescu: l'ex allenatore di Inter e Brescia è morto a 80 anni dopo l'infarto

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